В Зеленограде появятся 7 тыс. рабочих мест по программе комплексного развития территорий

На двух участках бывших промзон "Алабушево" и "Малино" возведут более 559 тыс. кв. м жилой, общественно-деловой и производственной недвижимости

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. рабочих мест появятся в Зеленограде после реорганизации двух участков бывших промзон "Алабушево" и "Малино". Работы будут проходить в рамках городской программы комплексного развития территорий, сообщили в среду в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Два участка бывших промзон "Алабушево" и "Малино" в Зеленограде реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Всего здесь планируется возвести более 559 тыс. кв. м жилой, общественно-деловой и производственной недвижимости", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, реализация двух проектов комплексного развития территорий в Зеленограде позволит создать 7 тыс. рабочих мест. "Из них две тысячи появятся по итогам редевелопмента бывшей промзоны "Алабушево", еще 5 тыс. - в результате реорганизации бывшей промзоны "Малино". Инвестиции в проекты составят 37 млрд рублей", - сказал он.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону "Октябрьское Поле". Всего на данный момент заключено 11 соглашений с инвесторами.