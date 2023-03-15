В Госдуму внесли законопроект об оценке на "Госуслугах" работы депутатов и чиновников

Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев считает, что такая система обратной связи поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу и подходы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о возможности россиян ежегодно через портал "Госуслуги" оценивать эффективность деятельности депутатов всех уровней, руководства регионов и муниципальных образований. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду руководитель думской фракции Алексей Нечаев.

"Мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через "Госуслуги", без лишней бюрократии и сложностей. Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе", - сказал парламентарий.

Нечаев считает, что такая система обратной связи поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу и подходы.

"Стабильно низкая оценка работы чиновника может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширять и создать настоящую экосистему прямой демократии", - добавил он.

Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева заявила, что инициатива не потребует ни единого рубля затрат из госбюджета.