15 марта, 07:28

В Госдуму внесли законопроект об оценке на "Госуслугах" работы депутатов и чиновников

Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев считает, что такая система обратной связи поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу и подходы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о возможности россиян ежегодно через портал "Госуслуги" оценивать эффективность деятельности депутатов всех уровней, руководства регионов и муниципальных образований. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду руководитель думской фракции Алексей Нечаев.

"Мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через "Госуслуги", без лишней бюрократии и сложностей. Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе", - сказал парламентарий.

Нечаев считает, что такая система обратной связи поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу и подходы.

"Стабильно низкая оценка работы чиновника может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширять и создать настоящую экосистему прямой демократии", - добавил он.

Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева заявила, что инициатива не потребует ни единого рубля затрат из госбюджета. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация