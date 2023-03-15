Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад, находящийся в Москве с рабочим визитом, в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент ТАСС.

Возложив венок из темно-алых роз в обрамлении ленты в цветах флага республики, Асад почтил память павших воинов минутой молчания. Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.

Асада сопровождала делегация сирийских политиков и военных.

Сирийский лидер прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.

В Москве у сирийского президента запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.