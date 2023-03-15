В Москве 20 марта откроется фотовыставка "Крымская весна. 9 лет мы вместе"

Выставка продлится на Никитском бульваре до 2 апреля

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Фотовыставка "Крымская весна. 9 лет мы вместе" 20 марта откроется на Никитском бульваре в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

На выставке жители и гости столицы увидят на фотографиях основные события Крымской весны, инфраструктурные объекты, возведенные после 2014 года, полюбуются культурными и архитектурными достопримечательностями Республики Крым. Фотовыставка продлится до 2 апреля.

"Экспозиция посвящена годовщине воссоединения Крыма с Россией и событиям, произошедшим с февраля 2014 года по сегодняшний день. Торжественное открытие фотовыставки "Крымская весна. 9 лет мы вместе" состоится 20 марта 2023 года в 15:00 в Москве на Никитском бульваре", - говорится в сообщении.

В церемонии примут участие глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, зампредседателя Совета министров Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, депутаты Госдумы Михаил Шеремет и Константин Бахарев, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Возвращение Крыма в состав России имело историческое значение. Мирное и ненасильственное самоопределение народа полуострова не просто потрясло мировую общественность, а положило начало процессу трансформации всей мировой геополитики. Крымская весна открыла новую главу мировой истории", - говорится в сообщении.