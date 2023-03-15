Трутнев призвал ускорить строительство туристической инфраструктуры на Байкале

Полпред президента России в ДФО при этом отметил, что при создании инфраструктуры нужно соблюдать баланс между инвестиционной деятельностью и экологической сохранностью территории озера

УЛАН-УДЭ, 15 марта. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал ускорить строительство туристической инфраструктуры на озере Байкал в Бурятии. При этом необходимо соблюдать баланс между экологией и инвестиционной деятельностью, сообщил Трутнев журналистам в среду после совещания, посвященного реализации инвестиционных проектов в области туризма на территории республики.

"Мы помогаем инвесторам, помогаем с инфраструктурой, с энергетикой, в конце концов и землю они получают под застройку. Надо делать так, чтобы их встречные обязательства тоже выполнялись - обязательства, связанные со сроками строительства, с создаваемым количеством номерного фонда, с объемами инвестиций. Это все надо свести вместе и, конечно, надо уже работать быстрее. Потому что сегодня потребность во внутреннем отдыхе, в отдыхе на территории Российской Федерации достаточно существенно растет, и мы должны ее обеспечить, а Байкал, Бурятия это одно из лучших для этого мест", - сказал Трутнев.

Он отметил, что Бурятия занимает второе место на территории Дальневосточного федерального округа по количеству туристов. "Потенциал огромный, места очень красивые, мы будем делать все возможное, чтобы больше туристов сюда приезжало", - сказал полпред.

Вместе с тем он отметил, что при создании инфраструктуры здесь необходимо соблюдать баланс между инвестиционной деятельностью и экологической сохранностью уникальной территории.

"Байкал - это особая территория, единственное такое озеро на планете Земля. <...> Когда мы его не обустраиваем, нагрузка на него местами еще больше. В то же самое время его надо обустраивать так, чтобы ничего не испортить", - сказал Трутнев.

Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России. Туризм на Байкале является круглогодичным, ежегодно турпоток на берега озера растет. В Республике Бурятия Байкал каждый год посещают более 1 млн человек, в Иркутской области турпоток - около 2 млн. По прогнозам специалистов, в ближайшее время общий по двум регионам турпоток достигнет 5 млн человек в год.