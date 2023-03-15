Путин в Улан-Удэ опробовал тренажер вертолета Ми-171А2

Свой "полет" президент совершил с инструктором

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2. Соответствующее видео было опубликовано в среду.

Свой "полет" глава государства совершил с инструктором. После того как Путин сел в кабину за штурвал пилота, тренажер сымитировал взлет вертолета, полет над городом и посадку. На мультимедийном экране тренажера можно было видеть взлетную полосу аэропорта и панораму города с высоты полета.

Президент совершил несколько крутых маневров. Он также опробовал режимы полета днем, вечером и ночью. На экранах, имитирующих стекла в кабине пилота, картинка менялась соответствующим образом. Глава государства с интересом наблюдал за этим.

Ми-171А2 - новейшая многоцелевая модель вертолета тяжелого класса.