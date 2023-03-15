Иностранные IT-специалисты могут в упрощенном порядке трудоустроиться и получить ВНЖ в РФ

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство составляет три месяца

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в России упрощена для иностранных IT-специалистов. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации", - сказала она.

По словам Волк, иностранные IT-специалисты могут заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ с организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, без оформления разрешения на работу или патента. При этом работодатели (аккредитованные IT-компании) привлекают данных специалистов без получения разрешения на привлечение и использование работников. "Подтверждением наличия у организации государственной аккредитации является запись в реестре аккредитованных IT-компаний, сведения о которой размещены в открытом доступе в разделе "Аккредитация IT-компаний" по ссылке: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/", - сказала представитель ведомства.

Иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IT-компании, а также членам его семьи предоставлено право на получение ВНЖ в РФ без срока действия в упрощенном порядке. "Для получения вида на жительство IT-специалисту, а также членам его семьи необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по избранному месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации составляет три месяца", - пояснила Волк.

Помимо основных документов, необходимых для подачи заявления о ВНЖ в России, иностранным IT-специалистам дополнительно представляются оформленный в соответствии с законодательством РФ трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с аккредитованной IT-компанией, а также документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий наличие образования и (или) квалификации в сфере информационных технологий. Кроме того, в указанный перечень входят документы, подтверждающие степень родства - в случае подачи заявления о выдаче вида на жительство членами семьи иностранного IT-специалиста.