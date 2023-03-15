Мишустин поздравил художника Мессерера с 90-летием

Его работы украшают лучшие музеи и галереи, отметил премьер-министр

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного художника РФ Бориса Мессерера с 90-летием, сообщается в среду на сайте правительства.

"Ваши творческие работы - это метафора и реальность, экспрессия, глубина и философия. Они украшают лучшие музеи и галереи, знаменитые постановки Большого театра, "Современника", МХТ имени А. П. Чехова. Каждая является образцом подлинного искусства", - говорится в поздравлении главы кабмина.

Премьер отметил, что имя выдающегося художника олицетворяет величие отечественной культуры и красоту живописи. "Желаю вам вдохновения, крепкого здоровья и благополучия", - заключил Мишустин.

Мессерер - российский художник, академик РАХ, народный художник РФ (1993). Главный художник МХТ имени А. П. Чехова (1990-1998), оформлял постановки в Большом театре, Театре сатиры, Театре на Таганке. Художник-постановщик фильмов "Двенадцать стульев", "Лев Гурыч Синичкин" и другие. Лауреат Государственной премии РФ (1996, 2002). Был женат на Белле Ахмадулиной.