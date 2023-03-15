СФ ратифицировал договор с Азербайджаном о сотрудничестве по пенсионному обеспечению

Документ был подписан 26 апреля 2022 года в Баку

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации договора между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Документ был подписан 26 апреля 2022 года в Баку. Он предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные или приобретаемые на их территории. Действие договора распространяется на граждан обеих стран и членов их семей.

Соглашение касается всех видов страховых пенсий, накопительной пенсии, иных выплат за счет средств пенсионных накоплений, социальных пенсий. При переезде застрахованного лица на постоянное место жительства в третье государство назначившая пенсию сторона продолжит выплачивать ее по выбору гражданина на своей территории либо будет переводить на территорию другой стороны договора.

Также документом предусмотрено, что при назначении федеральной или региональной социальной доплаты к пенсии в России учитываются пенсии, установленные в соответствии с законодательством Азербайджана. Социальная пенсия в России назначается и выплачивается в соответствии с российским законодательством при условии, что застрахованное лицо не получает пенсии в Азербайджане.

Как говорится в сопроводительных документах, договор отвечает интересам Российской Федерации, "поскольку его положения способствуют сохранению ранее приобретенных российскими гражданами пенсионных прав за период осуществления ими трудовой деятельности, а также в случае их переезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации". "Договор позволит предоставить гражданам, работающим как в Российской Федерации, так и за ее пределами, возможность реализовать свое право на пенсионное обеспечение и при необходимости суммировать периоды работы на территории двух государств для определения права на страховую пенсию по старости. При этом Российская Федерация руководствуется принципами паритетности и равноправия договаривающихся сторон, а также соблюдения интересов российских граждан, пенсия которым будет назначаться и выплачиваться в данном случае Азербайджанской Республикой", - отмечается в документе.