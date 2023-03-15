Турчак призвал сенаторов лично включиться в реализацию программы по капремонту школ

Первый вице-спикер Совфеда напомнил, что в 2023 году ремонт запланирован в 1 530 школах в 72 регионах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал сенаторов лично подключиться к реализации программы партии и Минпросвещения по капремонту школ.

"Прошу комитет [СФ] по науке, образованию и культуре взять на контроль ситуацию в отстающих регионах, а всех сенаторов - лично включиться в работу по реализации программы", - сказал он на пленарном заседании Совфеда в среду.

Турчак напомнил, что в этом году ремонт запланирован в 1 530 школах в 72 регионах, контракты с подрядчиками должны быть подписаны не позднее 20 марта. "На сегодняшний день контракты уже заключены более чем по 1 100 объектам", - отметил он. При этом Турчак обратил внимание, что есть целый ряд субъектов, в которых конкурсные процедуры запущены с большим опозданием. "Именно с таких задержек начинаются все проблемы. По большинству объектов, которые не являются объектами двухлетнего цикла, срок завершения работ - 1 сентября. Мы не должны допустить случаев нарушения сроков. Сделать все, чтобы дети 1 сентября пошли в отремонтированные школы", - добавил он.