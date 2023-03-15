СФ одобрил закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД РФ

Согласно документу, повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины возможно только через 10 лет со дня признания заявления недействительным

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон создает правовой механизм, при котором граждане РФ, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими его со дня подачи заявления о нежелании состоять в данном гражданстве в МВД России или его территориальный орган. "Необходимость подачи такого заявления исключается для граждан, ранее подавших такое заявление в соответствии с иными законами. Это конституционные переходные законы по новым территориям, а также по Крыму", - уточнил сенатор.

Законом вводится обязанность граждан со дня подачи заявления воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство. Также устанавливаются последствия несоблюдения этой обязанности. "В случае выявления подобного факта органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой, если факт подтвердится, выносится заключение о несоблюдении гражданином РФ, считающимся не имеющим гражданство Украины, обязанности воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей. Заключение направляется в ФСБ и гражданину, в отношении которого оно вынесено", - сказал Полетаев.

Он добавил, что со дня вынесения заключения заявление гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин - имеющим гражданство Украины. При этом повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины возможно только через 10 лет со дня признания заявления недействительным.

Закон также устанавливает, что один из родителей, единственный родитель или усыновитель может подать аналогичное заявление за ребенка, не достигшего 14 лет. За детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе постоянно пребывающих в образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе за детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявление подается опекуном или уполномоченным представителем такой организации.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Кого коснется закон

Отвечая на вопрос сенаторов, скольких граждан может коснуться закон, Полетаев сказал, что, по имеющимся на сегодняшний день прогнозным данным МВД, изменения затронут порядка 2 млн. 170 тыс. граждан.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила важность принятия закона. "На самом деле, коллеги, те граждане, которые подавали заявление в посольство Украины об отказе от гражданства, не получают никакого ответа, они (украинские власти - прим. ТАСС) просто не реагируют, игнорируют. Таким образом, мы создаем механизм, чтобы те люди, которые хотят выйти из украинского гражданства, имели такую возможность", - сказала она.