Комитет Думы поддержал проект базового закона о северном завозе

Авторы инициативы предлагают закрепить в законе понятия "территории северного завоза" и "территории с ограниченными сроками завоза грузов"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении проект базового закона, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза.

Законопроект был внесен в Думу правительством в феврале. Под северным завозом предлагается понимать комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов. Авторы инициативы предлагают закрепить в законе понятия "территории северного завоза" и "территории с ограниченными сроками завоза грузов".

Устанавливается, что к территориям северного завоза будут относиться территории, расположенные в границах муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов. Перечень таких территорий утвердит правительство РФ на основании предложений высших должностных лиц регионов.

Законопроект предусматривает четкое распределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Устанавливается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Вводится также понятие "единый морской оператор северного завоза" - им будет определенное правительством юридическое лицо, которое обеспечит регулярные перевозки грузов северного завоза между морскими портами.

Кроме того, законопроект также предполагает создание федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз"). Оператором новой информсистемы может выступать как непосредственно Минвостокразвития, так и подведомственная ему организация.

Категории грузов

Для дифференциации мер государственной и муниципальной поддержки документ вводит три категории грузов северного завоза. Так, к первой категории относятся грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Кабмин наделяется полномочиями определять перечень таких грузов и оказывать господдержку их завоза.

Ко второй категории грузов предлагается отнести грузы для государственных и муниципальных нужд. Предполагается, что единый морской оператор северного завоза будет перевозить грузы первой и второй категорий по регулируемым тарифам с последующим предоставлением субсидии на возмещение недополученных доходов. В третью категорию предлагается включить остальные грузы.

Законопроект также вводит институт планирования северного завоза грузов первой и второй категорий. Предполагается, что такой план будет формироваться ежегодно на трехлетний период, его будет утверждать Минвостокразвития 1 ноября года, предшествующего планируемому. При этом правила перевозки грузов северного завоза, транспортно-логистических услуг в отношении них и нормы специальной маркировки таких грузов установит кабмин.

Если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.