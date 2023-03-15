15 марта, 08:10

Александра Розенбаума выписали из больницы

Источник сообщил, что народный артист России уже уехал из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Народного артиста России Александра Розенбаума, госпитализированного в Красноярске во время гастролей, выписали. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в органах власти.

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" [Александр Розенбаум] выписан из больницы. Уехал из Красноярска", - сообщил собеседник агентства.

Накануне Розенбаума положили в больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. В своем официальном Telegram-канале губернатор Красноярского края Александр Усс написал, что врачи вовремя оказали помощь артисту, хотя ситуация была непростая. Концерт Розенбаума в Братске, который должен был пройти 15 марта, отменили. Остальной гастрольный график остался в силе. 

Теги:
РоссияРозенбаум, Александр Яковлевич
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