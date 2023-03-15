Ежемесячные выплаты из маткапитала будут производить в единый день доставки

Семьи будут получать такую меру поддержки пятого числа каждого месяца, сообщили в Социальном фонде

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Единую даты доставки выплат из материнского капитала на детей до трех лет введут в РФ с июня этого года. Семьи по всей стране будут получать такую меру поддержки пятого числа каждого месяца, сообщили в Социальном фонде России в среду.

"Начиная с июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до трех лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства пятого числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

Таким образом, 5 июня семьи получат пособие за май. Отмечается, что сейчас даты выплат из маткапитала различаются. Так, в ряде регионов их переводят с 1 по 15 число, а где-то - с 16 по 25. При этом деньги поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле - за апрель.

В фонде уточнили, что переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, отделения Соцфонда уже до конца марта начнут рассылку уведомлений о новых датах получения выплат.

Право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. С этого года выплату можно оформить на каждого ребенка в возрасте до трех лет.