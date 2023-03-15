В России за сутки выявили 12 046 случаев заражения коронавирусом

Умерли из-за ковида 32 человека

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 046, летальных исходов из-за ковида - на 32. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 526 случаев заражения и 44 смерти, всего с начала пандемии - 22 454 933 и 396 696 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 089 против 12 406 днем ранее, до 21 806 101.

За сутки в РФ госпитализировали 1 691 заболевшего против 1 840 днем ранее (снижение на 8,1%). Число госпитализаций увеличилось в 39 регионах и уменьшилось в 39, в 7 субъектах ситуация не изменилась.