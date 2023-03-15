СФ одобрил закон, ужесточающий наказание за незаконную передачу вооружения иностранцам

За такое преступление устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об ужесточении уголовного наказания за незаконный экспорт или передачу иностранным лицам или их представителям технологий, вооружения или военной техники.

Изменения вносятся в статью 189 Уголовного кодекса (УК) РФ, которая сейчас предусматривает наказание за незаконный экспорт или передачу иностранным организациям сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, а также за незаконное выполнение работ для них. Теперь статья будет распространяться на незаконный экспорт или передачу товаров и технологий, вооружения или военной техники иностранным лицам, а не организациям, а также на незаконное оказание услуг.

За такое преступление устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. В настоящее время статья предусматривает штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения или в отношении оружия массового поражения, срок лишения свободы может составить до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей (сейчас до пяти лет лишения свободы).

Если преступление совершено организованной группой, то наказание составит от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Сейчас предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как отметил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров, указанные преступления предлагается отнести к категории тяжких и особо тяжких, "исходя из степени их общественной опасности". "Это увеличит возможные сроки давности привлечения к уголовной ответственности", - пояснил сенатор. Он добавил, что одновременно закон устанавливает повышенные меры уголовной ответственности за незаконный экспорт, передачу или контрабанду оружия массового поражения, а также сырья, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.