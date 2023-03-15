15 марта, 08:20

В полиции Москвы заявили, что полностью обеспечили порядок во время частичной мобилизации

В частности, полицейские обеспечивали охрану военкоматов и сборных пунктов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в полном объеме обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении частичной мобилизации в Москве. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

"В результате проведенных мероприятий задачу по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении частичной мобилизации выполнили в полном объеме", - сказал он в Мосгордуме в среду.

Баранов отметил, что московская полиция в рамках объявлений частичной стабилизация в России осуществляла оперативно-служебную деятельность, в частности, обеспечивала охрану военкоматов и сборных пунктов. Также оказано содействие при оповещении мобилизируемых граждан, сопровождении колон с автобусами к местам несения службы. 

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