В Петербурге высота снежного покрова за сутки уменьшилась на 18 см

По последним данным, она составляет 9 см

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Петербурге за сутки уменьшилась на 18 см и составила 9 см, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Санкт-Петербург за сутки растопил две трети от имевшегося снега: высота снежного покрова уменьшилась сразу на 18 см и сегодня утром составила 9 см", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее высота снежного покрова в городе достигла 32 см, что стало самым высоким показателем с начала осенних холодов. В пятницу, 10 марта, метеорологи зафиксировали повторение январского температурного минимума этой зимы, температура опустилась до 17,3 градуса, в районах Ленинградской области столбики термометра опускались до 25 градусов. При этом уже 14 марта весь регион оказался под воздействием циклона, который принес теплую погоду. В Петербурге из-за резкого перепада температуры и интенсивного таяния снега коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, температура воздуха в городе будет сохраняться в пределах плюс 3-5 градусов, продолжатся дожди разной интенсивности. В отдельных местах Ленинградской области воздух прогреется до 8 градусов.