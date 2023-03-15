В начавшихся в Британии массовых забастовках могут принять участие сотни тысяч человек

В стачках намерены участвовать госслужащие, учителя, сотрудники университетов, работники лондонского метро, а также врачи-интерны и журналисты вещательной корпорации Би-би-си в Англии

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Сотни тысяч человек могут принять участие в массовых забастовках, которые пройдут в среду в Великобритании. Как ранее объявляли различные профсоюзы, в стачках намерены участвовать госслужащие, учителя, сотрудники университетов, работники лондонского метро, а также врачи-интерны и журналисты вещательной корпорации Би-би-си в Англии.

Бастующие прекращают работу по разным причинам. Так, в случае с Би-би-си речь идет о протесте из-за закрытия нескольких программ и вызванных этим сокращений персонала. Однако самая частая причина, объединяющая участников стачек, - требование поднять оплату труда, приведя ее в соответствие с инфляцией.

По итогам прошлого года инфляция в Великобритании достигла 10,5%, что стало рекордным показателем почти за 40 лет. Одним из основных факторов этого стал рост цен на электроэнергию на фоне конфликта России и Запада из-за Украины. Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT, представляющий сотрудников лондонской подземки, предупредил, что в среду пассажиры столкнутся с "очень ограниченной или полностью остановленной работой" столичного метро. Дата масштабной забастовки выбрана не случайно - позднее в среду министр финансов Великобритании Джереми Хант выступит с бюджетным посланием, представив план государственных расходов на предстоящий год.

Волна забастовок охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. Всего из-за протестной деятельности количество рабочих дней, потерянных в Великобритании в 2022 году, составило 2,47 млн, что стало самым большим показателем за 33 года.

Согласно методологии Национальной статистической службы Соединенного Королевства, потерянные рабочие дни определяются как количество дней, не отработанных людьми в результате вовлечения их в трудовые споры по месту работы. То есть фактически речь идет о том, сколько сотрудников не работали за определенный период времени из-за участия в забастовках, а сам показатель демонстрирует размах забастовочного движения.