В Москве выявили 2 373 случая заражения коронавирусом за сутки

Количество выздоровевших за сутки в столице увеличилось на 2 439, до 3 253 736

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 373 против 1 411 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 450 287 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 6 против 8 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 348 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 439, до 3 253 736.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области возросло за сутки на 143 против 60 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 143 888 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 253 - до 1 123 390. Летальные случаи из-за коронавируса в регионе за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 221 против 1 137 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 897 297 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Петербурге увеличилось на 1 675 - до 1 848 482, число умерших возросло на 8 - до 37 263.