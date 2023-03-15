На границе под Саратовом задержали грузовик с четырьмя тоннами насвая

Груз незаконно пытались ввезти на территорию России из Казахстана

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. Фуру, перевозившую более четырех тонн насвая, остановили на границе России с Казахстаном в Саратовской области. Груз незаконно пытались ввезти на территорию РФ, сообщила пресс-служба Саратовской таможни.

"Мобильной группой Саратовской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Озинки" выявлено и задержано грузовое транспортное средство, на котором пытались незаконно ввезти на территорию Российской Федерации крупную партию насвая. В товаросопроводительных документах перевозчика был указан товар - табачные отходы и зола древесная для производства удобрений общей массой - 22 тонны. По факту под мешками с золой было спрятано более 4 тонн насвая", - говорится в сообщении.

В связи с недостоверным декларированием перевозимых товаров фура с грузом возвращена на территорию Казахстана.

Насвай изготавливается в кустарных условиях, преимущественно в среднеазиатских республиках. Основными компонентами насвая являются мелко измельченные листья табака и гашеная известь. Официально он не включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, при этом его оптовая и розничная продажа в России запрещена.