В полиции Москвы заявили, что вопрос о скорости движения на электросамокатах пока не решен

Начальник столичного главка полиции Олег Баранов отметил, что вопрос в ближайшее время будет на законодательном уровне дополнен и поправлен

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вопрос фиксации скорости передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности в Москве пока не решен, при этом нарушения по весу можно зафиксировать. Об этом сообщил в среду начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

"Есть ряд вопросов, которые сегодня еще, к сожалению, не урегулированы. Это фиксация скоростного режима. Но, я думаю, что этот вопрос буквально в ближайшее время будет на законодательном уровне дополнен и поправлен. Все средства для этого есть", - сказал он в ходе выступления в Мосгордуме.

Вместе с тем Баранов отметил, что сотрудники полиции могут зафиксировать нарушения по весу СИМ. "Можем, но, к сожалению, пока только по факту ДТП", - сказал он.

Начальник столичного главка полиции добавил, что сотрудники ГУ МВД вместе с департаментом транспорта Москвы и другими заинтересованными департаментами проводят совместную работу, в том числе по обучению личного состава сотрудников ГИБДД, направленную на обеспечение безопасности при передвижения на электросамокатах и других СИМ в Москве.

1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус cредств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км в час по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг.