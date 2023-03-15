Большинство опрошенных французов выступили за протесты при принятии пенсионной реформы

Наряду с повышением пенсионного возраста до 64 лет проект предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену некоторых специальных пенсионных режимов

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Принятие законопроекта об изменениях в пенсионной системе Франции не приведет к прекращению забастовок и протестов противников реформы. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1 тыс. человек, проведенного социологической службой Elabe по заказу телеканала BFM.

Проект реформы пенсионной системы был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн в середине января. Наряду с повышением пенсионного возраста до 64 лет он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену ряда специальных пенсионных режимов.

Сенат 11 марта одобрил предлагаемый правительством проект пенсионной реформы. Финальную версию законопроекта должна согласовать 15 марта совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижняя палата) и семи сенаторов. Если парламентарии придут к соглашению относительно окончательного текста, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден парламентом.

Так, 67% респондентов заявили о поддержке запланированных на среду протестов против пенсионной реформы, организованных накануне голосования в парламенте. При этом 62% заявили, что положительно относятся к продолжению таких акций даже после того, как парламент поддержит реформу или же правительство примет ее в обход парламента в рамках предусмотренной Конституцией процедуры.

Тем не менее 74% опрошенных уверены в том, что законопроект так или иначе будет одобрен. И 80% от общего числа респондентов выступают против того, чтобы премьер-министр прибегала к процедуре в рамках пункта 3 статьи 49 французской Конституции, по которой правительство может принять закон под свою ответственность без одобрения парламента. В этом случае у депутатов останется право отменить решение через вынесение вотума недоверия правительству - среди участников опроса 55% заявили, что поддержали бы такой шаг, 39% выступили против, остальные 21% воздержались.

Протест против реформы

Массовые акции протеста запланированы в крупных городах Франции в среду. По прогнозам Службы территориальной разведки Национального управления полиции, акции пройдут в 230 коммунах страны с участием от 650 тыс. до 850 тыс. манифестантов. Параллельно в стране продолжаются забастовки в различных секторах экономики: помимо перебоев в работе транспорта большие проблемы испытывает французская столица из-за забастовки мусорщиков, в свете которой на улицах города, по последним данным, скопилось 6,6 тыс. тонн отходов. Кроме того, бастуют работники нефтеперерабатывающих заводов и топливохранилищ TotalEnergies, Esso-ExxonMobil и P troineos, из-за чего затруднена отгрузка топлива, а также трех терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) компании Elengy, которые объявили в среду о продлении забастовки до 21 марта.