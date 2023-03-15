СФ обязал владельцев сетей связи хранить данные три года и передавать их правоохранителям

Закон вступит в силу с 1 сентября

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить информацию и предоставлять ее правоохранительным органам.

Речь идет о хранении на территории России в течение трех лет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений, а также информации о фактах передачи таковой. Кроме того, документ обязывает предоставлять указанные данные "органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации".

Аналогичные обязанности уже законодательно установлены для операторов связи.

Кроме того, на правительство РФ возлагаются полномочия определять состав указанной информации, порядок ее предоставления, порядок взаимодействия владельцев технологических сетей с уполномоченными органами, а также контролировать их деятельность.

Технологические сети связи предназначены для обеспечения производственной деятельности организаций, управления технологическими процессами в производстве. Оказание услуг связи при этом возможно только путем присоединения части технологической сети к сети общего пользования с получением соответствующей лицензии.

Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 сентября этого года.