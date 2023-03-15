В Чувашии специалисты Россельхознадзора выедут в район выявления сибирской язвы

Ведомство устанавливает предполагаемый источник инфекции

ТАСС, 15 марта. Специалисты Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области 15 марта выедут на место выявления в республике сибирской язвы, сообщил ТАСС замруководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Антон Лукин.

"В рамках контрольно-надзорных мероприятий [представители управления] выезжают сегодня совместно с прокуратурой в Цивильский муниципальный округ", - сказал Лукин. Он уточнил, что управление инициировало заседание правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии: "заседание будет запланировано в ближайшее время после согласования с ответственными лицами".

В Госветслужбе Чувашии ТАСС сообщили, что сейчас ведомство проводит мероприятия по установлению предполагаемого источника инфекции.

Ранее в среду министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил ТАСС, что в республике два человека госпитализированы с сибирской язвой. По его словам, терапевтический прогноз благоприятный, состояние пациентов средней степени тяжести. Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале написал, что лица, контактировавшие с пациентами, здоровы, они находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.