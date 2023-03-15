Число многодетных семей в Москве за 10 лет возросло почти втрое

Сегодня таких семей в столице более 195 тысяч

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Почти в три раза увеличилось количество многодетных семей в Москве за последние 10 лет. Сегодня таких семей в столице более 195 тысяч. В них воспитываются почти полмиллиона детей, сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства города.

"Огромным достижением Москвы стало увеличение числа многодетных семей - почти в 3 раза за последние 10 лет. Таких семей сейчас в столице 195,4 тысяч (2010 год - 65,7 тысяч), в них воспитываются порядка 495 тысяч детей (2010 год - 163,2 тысяч)", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, помимо выплат на детей многодетные семьи ежемесячно получают скидки и выплаты на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров. С 1 января 2023 года пособия и социальные выплаты семьям с детьми были проиндексированы на 10%. Подарок правительства Москвы "Наше сокровище" или денежную компенсацию в связи с рождением ребенка в 2022 году получили более 115 тысяч семей. Каждый второй родитель в многодетных семьях с 2022 года получил право бесплатного проезда в общественном транспорте, в том числе в поездах пригородного сообщения. Бесплатно пользоваться общественным транспортом также могут дети в возрасте от 16 до 18 лет из многодетных семей - независимо от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет.

"В 2022 году был утвержден новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей с рождения до 18 лет из нуждающихся семей, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума для детей была увеличена на 10% - до 17 791 рубля, а с января 2023 года - еще на 5,5%, и теперь составляет 18 770 рублей. В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50% от величины прожиточного минимума для ребенка (9 385 рублей в месяц), 75% (14 077 рублей) или 100% (18 770 рублей)", - сообщили в мэрии.

Семьям мобилизованных граждан ежемесячное пособие на детей начисляется и выплачивается в размере 100% прожиточного минимума ребенка в упрощенном порядке - без оценки уровня имущественной обеспеченности, без учета доходов и без оценки сумм, находящихся на банковских счетах.

Продолжается реализация пилотного проекта имущественной поддержки приемных семей - предоставление жилья семьям, принявшим не менее 5 детей-сирот, из которых 3 ребенка старше 10 лет или имеют инвалидность или являются кровными братьями и сестрами. За время реализации проекта его участниками стали 48 приемных семей, которые взяли на воспитание 333 ребенка, многие из которых уже выросли и живут самостоятельной жизнью.