Полпред в ЮФО назвал противопожарную работу в Крыму и Астрахани слабой

В 2022 году в этих регионах сгорело более 8 тыс. га заповедной территории

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов назвал слабой работу по предотвращению пожаров в Крыму и Астраханской области. В прошлом году в этих регионах сгорело более 8 тыс. га заповедной территории, сообщил он на заседании совета, посвященного мерам по повышению эффективности в сфере предупреждения и ликвидации ЧС.

"Слабо ведется противопожарная работа на особо охраняемых природных территориях Астраханской области и Республики Крым, где огнем уничтожено более 8 тыс. га заповедных ресурсов. <…> Основной причиной произошедшего является отсутствие надлежащего взаимодействия уполномоченных органов государственной власти регионов, органов местного самоуправления, собственников территорий в вопросах профилактики пожаров", - заявил Устинов.

Он отметил, что по этим же причинам в прошлом году произошли крупные природные пожары в Ростовской области, в том числе с переходом огня на населенные пункты.

"Хочу отметить, что в настоящее время в округе за пределами нормативного прибытия пожарной охраны остаются 722 населенных пункта. Только в Волгоградской и Астраханской областях время прибытия пожарных расчетов полностью соответствует нормативным показателям и может обеспечить безопасность проживающего населения. Поручаю главам регионов во взаимодействии с МЧС продолжить дальнейшее развитие региональных противопожарных служб, укомплектование их сотрудниками, оборудованием и техникой", - подчеркнул Устинов.

Он поручил глава регионов юга взять на личный контроль подготовку к началу пожароопасного сезона.

В прошлом году на пожарах в регионах ЮФО погибло 663 человека, в том числе 27 детей.