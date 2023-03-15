В Забайкалье с 1 апреля откроют еще один автопереход на границе с КНР

Это позволит уменьшить загруженность пункта пропуска Многостороннего автомобильного пункта пропуска "Забайкальск"

ТАСС, 15 марта. Международный автомобильный пункт пропуска Староцурухайтуйский (РФ) -Хэйшаньтоу (КНР) возобновит работу с 1 апреля для разгрузки автоперехода "Забайкальск", сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

"С 1 апреля возобновится работа двухстороннего автомобильного пункта пропуска Староцурухайтуйский (РФ) - Хэйшаньтоу (КНР) в Забайкальском крае. Это позволит уменьшить загруженность пункта пропуска МАПП (Многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Забайкальск", - говорится в сообщении.

Работу пункта пропуска Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу возобновят согласно официальному письму Канцелярии иностранных дел Эргуна (КНР).Через этот атопереход будут ввозить новую грузовую и строительную технику из Китая. Перед открытием, планируется сначала вывезти грузовую автотехнику в Китай, которая осталась в России до начала пандемии в 2020 году. Для этого пункт пропуска откроют на 10 дней в тестовом режиме с 21 по 31 марта.

Таможенный пост МАПП Староцурухайтуйский является пограничным постом Читинской таможни, находится в 500 км от города Читы. Таможенный пост был временно закрыт в 2020 году. До эпидемии на таможенном посту оформлялась в основном свинцовая и цинковая руда на экспорт в КНР. Пассажиропоток через пункт пропуска был незначительным.