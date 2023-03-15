В "Фобосе" сообщили, что 15 марта стало самым теплым днем с начала 2023 года

Воздух в среду в Москве прогрелся до плюс 6,4 градуса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в среду в Москве достигла плюс 6,4 градуса, что стало самым высоким показателем с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в 11 часов температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла плюс 6,4 градуса - это самый высокий показатель с начала года", - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик также отметил, что до этого самый теплый день в 2023 году был 2 января, тогда температура воздуха составляла плюс 6,2 градуса.