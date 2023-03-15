Мединский: образованные люди на Западе понимают, что Украина - часть русского мира

Помощник президента отметил, что образованные люди не обращают внимания на заявления политиков, а постоянные попытки фальсификации истории, в том числе Второй мировой войны, не смогут изменить представление о России и ее роли в мире

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Большинство образованных жителей США и Европы понимают, что Украина является частью русского мира. Такое мнение выразил в среду председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Большая часть образованных американских и европейских людей понимают, что все пространство от <...> Тихого океана до Карпат, от Белого до Черного морей - исторически это русское пространство. И поэтому Украина рассматривается как некая часть русского мира, которая в силу различных политических процессов откололась за последние 30 лет и пытается что-то внутри себя переделать", - сказал Мединский на открытой лекции в Кемеровском государственном университете.

Он также отметил, что образованные люди не обращают внимания на заявления политиков, а постоянные попытки фальсификации истории, в том числе Второй мировой войны, не смогут изменить представление о России и ее роли в мире.