15 марта, 09:38

Мединский: образованные люди на Западе понимают, что Украина - часть русского мира

Помощник президента отметил, что образованные люди не обращают внимания на заявления политиков, а постоянные попытки фальсификации истории, в том числе Второй мировой войны, не смогут изменить представление о России и ее роли в мире

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Большинство образованных жителей США и Европы понимают, что Украина является частью русского мира. Такое мнение выразил в среду председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Большая часть образованных американских и европейских людей понимают, что все пространство от <...> Тихого океана до Карпат, от Белого до Черного морей - исторически это русское пространство. И поэтому Украина рассматривается как некая часть русского мира, которая в силу различных политических процессов откололась за последние 30 лет и пытается что-то внутри себя переделать", - сказал Мединский на открытой лекции в Кемеровском государственном университете.

Он также отметил, что образованные люди не обращают внимания на заявления политиков, а постоянные попытки фальсификации истории, в том числе Второй мировой войны, не смогут изменить представление о России и ее роли в мире. 

Теги:
Мединский, Владимир РостиславовичУкраинаРоссия
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