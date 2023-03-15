На маршрут между Владикавказом и Бесланом вышли 25 новых автобусов

Специалисты продумывают возможность заезда части новых автобусов в Международный аэропорт "Владикавказ",

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 марта. /ТАСС/. На межмуниципальный маршрут "Владикавказ - Беслан" в Северной Осетии вышли 25 новых автобусов. Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Как и обещали запустили сегодня еще один межмуниципальный маршрут "Владикавказ - Беслан". На линию вышли 25 новых автобусов "ПАЗ Вектор NEXT" оснащенных терминалами безналичной оплаты проезда, тахографами и системами видеонаблюдения и ГЛОНАСС. Сейчас специалисты продумывают возможность заезда части новых автобусов в Международный аэропорт "Владикавказ", - говорится в сообщении.

В феврале власти региона запустили 16 автобусов по маршруту "Владикавказ - Алагир". При этом, по словам главы региона, будет продолжена работа с частными перевозчиками. "Должна быть здоровая конкуренция. А выбирать, что им больше подходит, будут сами пассажиры", - отметил Меняйло. Ранее глава Северной Осетии сообщал о том, что власти закупят 57 новых автобусов для запуска на социально значимых маршрутах.

В 2022 году были приобретены 67 автобусов для межрегиональных и межмуниципальных маршрутов. Новые автобусы перевозят пассажиров в Ростов-на-Дону, Краснодар, Ессентуки, Пятигорск, Ставрополь.