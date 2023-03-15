Совфед одобрил закон о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях

Документ, в частности, запрещает строительство на территориях заповедников, которое не связано с выполнением возложенных на них задач

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, направленный на развитие рекреационной деятельности и туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Как отметила зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, закон устанавливает особенности осуществления туристкой, рекреационной деятельности на ООПТ. По ее словам, к таким особенностям относятся: сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, минимизация негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении туризма, а также ограничение максимального количества туристов, которые могут посетить ООПТ без нанесения им ущерба, установление режима особой охраны, осуществление туризма на специально оборудованных для этого местах и маршрутах.

"В документе установлены особенности осуществления туризма в заповедниках, обеспечивающие сохранение естественных экологических систем и природных объектов", - сказала сенатор.

Она отметила, что в России сегодня насчитывается 336 особо охраняемых природных территорий федерального значения, среди них - 107 заповедников, 67 национальных парков и 63 заказника. Кроме того, система ООПТ включает в себя еще особо охраняемые природные территории регионального и местного значения.

Под туризмом на особо охраняемых природных территориях закон предлагает понимать временные выезды (путешествия) россиян и иностранных граждан с постоянного места жительства на особо охраняемые природные территории для посещения уникальных природных комплексов и объектов.

Правила организации и осуществления туризма на особо охраняемых природных территориях федерального, регионального и местного значения, а также порядок расчета предельно допустимой рекреационной емкости таких территорий будет утверждаться правительством РФ, высшими исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления соответственно.

Правила организации туризма

Закон устанавливает, что организовать туристическую деятельность в государственных природных заповедниках можно будет только на специально выделенных участках, которые не включают естественные экологические системы, природные комплексы и объекты, не являются средой обитания растений и животных для сохранения которых создавался заповедник. Также закон запрещает строительство на территориях заповедников, которое не связано с выполнением возложенных на них задач.

В национальных парках предусматривается осуществление рекреационной деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. Также не допускается строительство здесь жилых домов.

Согласно закону рекреационная деятельность на территории национального парка будет осуществляться на основании соглашения, заключенного между уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на срок до 49 лет с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, победителями торгов. Определяются обязанности сторон соглашения, требования к его содержанию, основания для его прекращения. Соглашения заключаются с целью привлечения инвестиций. Устанавливается возможность заключения без торгов нового соглашения с инвестором, выполнившим свои обязательства по строительству или капитальному ремонту объекта капитального строительства и иные обязательства по соглашению.

"Федеральный закон создаст условия для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры ООПТ, обеспечит гражданам возможность комфортно путешествовать по России, посещать особо охраняемые природные территории в целях наблюдения за природой и приобщения к ней, увидеть уникальные природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение", - сказала Зленко.

Она также добавила, что в связи с принятием закона потребуется разработка и утверждение 13 нормативно-правовых актов, которые, по словам сенатора, останутся на контроле комитета СФ.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, которые связаны с запретом осуществления ряда действий на ООПТ федерального значения (они вступят в силу со дня официального опубликования закона).