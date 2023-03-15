15 марта, 09:50

Жительница КБР получила предостережение из-за передачи сведений зарубежной структуре

По информации пресс-службы УФСБ России по региону, женщина за вознаграждение мониторила СМИ и затем информировала иностранную структуру об общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике

НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Жительница Кабардино-Балкарской Республики получила официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону в среду.

"Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике указанной гражданке объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий по противодействию деструктивной деятельности иностранных организаций установлена жительница республики, которая за вознаграждение осуществляла мониторинг средств массовой информации и затем информировала зарубежную структуру об общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация