Жительница КБР получила предостережение из-за передачи сведений зарубежной структуре

По информации пресс-службы УФСБ России по региону, женщина за вознаграждение мониторила СМИ и затем информировала иностранную структуру об общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике

НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Жительница Кабардино-Балкарской Республики получила официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону в среду.

"Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике указанной гражданке объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий по противодействию деструктивной деятельности иностранных организаций установлена жительница республики, которая за вознаграждение осуществляла мониторинг средств массовой информации и затем информировала зарубежную структуру об общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе.