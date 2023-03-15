В Лунинском районе Пензенской области количество подтопленных домов сократилось в три раза

В зоне подтопления находится 31 здание

ПЕНЗА, 15 марта. /ТАСС/. Количество домов, подтопленных в Лунинском районе Пензенской области из-за подъема воды в реке Шукша, сократилось за сутки втрое. В зоне подтопления остается 31 здание, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава администрации района Алексей Атясов.

"За ночь ситуация улучшилась, уровень воды в реке Шукша упал примерно на полметра, в зоне подтопления на 08:00 остается 31 домовладение", - сообщил Атясов.

По его словам, 10 человек были эвакуированы из зоны подтопления, они находятся в пункте временного размещения.

Во вторник, по данным администрации района, в Лунино были подтоплены 102 домовладения.

В связи с повышением температуры воздуха 9-10 марта в Пензенской области началось активное таяние снега, что привело к локальным подтоплениям. В регионе введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.