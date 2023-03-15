СФ одобрил закон об отнесении памятников в новых регионах к объектам культурного наследия

Включать объекты в список памятников культуры и истории регионального значения будут высшие исполнительные органы субъектов РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об упрощенном порядке отнесения памятников истории и культуры в новых регионах России к числу объектов культурного наследия.

Закон определяет особенности правового регулирования отношений в области культуры в связи с принятием Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. В частности, документ предоставляет правительству РФ полномочия до 2026 года определить, какие из памятников получат статус объектов культурного наследия федерального значения. Включать объекты в список памятников культуры и истории регионального значения в новых регионах будут высшие исполнительные органы субъектов РФ. Эта работа должна быть проведена до 1 января 2026 года. Порядок принятия решения об отказе от включении объектов культурного наследия в единый реестр объектов культурного наследия и о прекращении их дальнейшей государственной охраны будет определяться нормативными правовыми актами субъектов РФ, принимаемыми по согласованию с Министерством культуры РФ.

Как отметила зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, закон предлагает упрощенный порядок отнесения объектов культурного наследия, находящихся на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, к объектам культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения. "Данный порядок не предусматривает проведения государственной историко-культурной экспертизы", - пояснила сенатор.

Она добавила, что архивные документы постоянного хранения, музейные предметы, коллекции, ценные, редкие документы, обязательные экземпляры документов, находящиеся в новых регионах, предлагается включить в состав архивного, музейного, библиотечно-информационного фондов России "для обеспечения целостности и единства этих фондов".