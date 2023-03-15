В Минздраве назвали Москву лидером по использованию ИИ в здравоохранении

Этому способствует экспериментальный правовой режим, который введен в столице, отметил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва лидирует по использованию искусственного интеллекта в здравоохранении, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

"Безусловно, Москва является лидером по применению искусственного интеллекта, этому способствует экспериментальный правовой режим, который введен в Москве", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Пугачева, это обеспечило доступ к медицинским данным и финансирование разработок в сфере искусственного интеллекта, позволило отработать методологию сотрудничества с разработчиками ИИ. Он также отметил, что технологии искусственного интеллекта получают широкое распространение. "Мы видим, что это (применение искусственного интеллекта - прим. ТАСС) давно вышло за пределы МКАД, достаточно большое количество регионов у нас уже по состоянию на 2022 год использовало технологии искусственного интеллекта", - сказал замминистра.