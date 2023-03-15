Правкомиссия одобрила законопроект о льготах имеющим знак "Житель осажденного Сталинграда"

Почетным знаком награждены 3 997 человек

МОСКВА, 15 марта./ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда" предоставят все льготы, положенные участникам Великой Отечественной войны: по пенсионному обеспечению, праве на ежемесячную денежную выплату в дополнение к пенсии, предоставлению жилья за счет бюджета, путевках в санатории, лекарствах и бесплатном проезде в электричках. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

"Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к ветеранам Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты. Такой знак был учрежден в Волгоградской области в прошлом году", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он уточнил, что таким знаком награждаются граждане, которые во время Сталинградской битвы - с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года - находились на территории Сталинграда.

По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, на данный момент знаком награждены 3 997 человек. Законопроект распространяет на них льготы, гарантированные на федеральном уровне.

На реализацию социальных гарантий в этом году планируется выделить дополнительно из федерального бюджета 611,64 млн рублей.

"В настоящее время к участникам Великой Отечественной войны приравнены жители блокадного Ленинграда и жители осажденного Севастополя. В те годы героизм проявляли не только солдаты, а еще и мирные жители. Жить в тех условиях уже было героизмом. Не говоря о том, что многие жители осажденных городов продолжали работать и помогать армии, приближая победу. Во многом инициатива восстанавливает социальную справедливость: долг общества и государства - окружить заботой людей, которые в самые трудные для страны годы многое сделали для нее", - отметил Груздев.