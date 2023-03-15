В МЧС сообщили, что в ЮФО воздействию наводнений подвержены более 900 населенных пунктов

В зоне возможного подтопления в округе находятся 650 участков автомобильных дорог, 22 участка железных дорог, более 380 автомобильных и пешеходных низководных мостов и свыше 900 социально значимых объектов и объектов экономики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Свыше 100 муниципальных образований и более 900 населенных пунктов Южного федерального округа (ЮФО) подвержены наводнениям. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский в ходе заседания совета при полпреде РФ в ЮФО, посвященном повышению эффективности взаимодействия в сфере профилактики, предупреждения и ликвидации ЧС.

"Только своевременное и качественное исполнение комплекса заранее разработанных мероприятий всеми заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления позволяет не допустить критических последствий. Воздействию наводнений в округе подвержены более 100 муниципальных образований и более 900 населенных пунктов", - сказал Супруновский.

Также в зону возможного подтопления попадают 650 участков автомобильных дорог, 22 участка железных дорог, более 380 автомобильных и пешеходных низководных мостов и свыше 900 социально значимых объектов и объектов экономики. "На паводкоопасный период с учетом капитального ремонта авиационной техники готовы к применению 14 воздушных судов, в том числе два самолета Т-200 и 12 вертолетов. Готовы к применению дистанционные вертолетные системы уничтожения ледяных заторов", - сказал Супруновский.

Он добавил, что, по опыту предыдущих лет, самые сильные весенние половодья происходили из-за заторов на реках и мощных циклонов. Чаще всего подтопления происходили в Крыму, Краснодарском крае и Волгоградской области.

В апреле 2018 года в Волгоградской области произошел самый разрушительный за последние 50 с лишним лет паводок. В зону подтопления попал 81 населенный пункт, было подтоплено 1,1 тыс. домов, в которых проживают около 5 тыс. человек. Летом 2021 года Крым трижды пострадал от сильных дождей, тогда на жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали.