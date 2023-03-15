Количество электронных медицинских документов в России выросло в 40 раз с 2019 года

В Минздраве сообщили, что в настоящее время их насчитывается 2 млн в сутки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Количество электронных документов в России увеличилось в 40 раз с 2019 года. Об этом в среду сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

"В рамках федерального проекта, который реализуется с 2019 года по созданию единого цифрового контура, у нас формируется все больше и больше цифровых данных. Если смотреть 2022 год в сравнении с 2019 годом, то у нас в 40 раз увеличилось количество медицинских документов, электронных, которые регистрируются на федеральном уровне", - сказал он на пресс-конференции ТАСС.

Если за 2019 год насчитывалось 2 млн документов, то в настоящее время их 2 млн в сутки. Это не является пределом, добавил Пугачев.