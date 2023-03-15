Эксперт: внедрение ИИ в медицину сможет в 5-10 раз снизить рутинную нагрузку на врачей

Генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко уточнил, что ИИ не отнимет работу, а просто снимет рутину

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Применение технологий искуственного интеллекта (ИИ) в медицине сможет в 5-10 раз снизить рутинную нагрузку, которая ложится на врачей. Об этом заявил в среду генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко, выступая на пресс-конференции в ТАСС с отчетом "Искусственный интеллект в здравоохранении".

"Применение технологий искусственного интеллекта сможет сократить рутинную нагрузку на высоклассных специалистов в 5-10 раз. Это огромный показатель, который говорит о том, что особенно в высоконагрузочные годы или месяцы специалистов нужно ограждать от рутины", - привел он один из выводов исследования. ИИ не отнимет работу, а просто снимет рутину, уточнил Плуготаренко.

По его словам, после опыта, полученного во время пандемии и сезонных заболеваний, стало ясно, что врачам очень важно заниматься делом. "Рабочих рук не хватает, говорить о кадровом голоде в медицине тоже можно. Для того, чтобы врачам было проще работать и концентрироваться на пациенте, - искуственный интеллект придет на помощь. Как и в других отраслях", - подытожил глава АНО.

Как отметил в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев, Минздрав ожидает дальнейшего роста числа зарегистрированных медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта. "С точки зрения самой процедуры регистрации медицинских изделий, мы видим, что 2021 год - как раз это был пик. Мы успели накануне ковида - в 2020 году Росздравнадзор выпустил методические рекомендации, которые, с одной стороны, упростили процедуру регистрации, это, собственно, и дало всплеск 2021 года. Мы ожидаем, что дальше это будет расти и будет более эффективно использоваться уже в организации медицинской деятельности", - сказал он.

Пугачев добавил, что факт регистрации не означает, что медицинское изделие стало активно применяться в клинической практике. Минздрав России видит свою задачу в обеспечении условий для разработчиков решений, добавил он.

В России, согласно слайдам Пугачева, зарегистрировано 21 медицинское изделие с технологией ИИ.