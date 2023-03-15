В России смертность от болезней кровеносной системы за пять лет снизилась на 12,5%

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Сергей Бойцов сообщил, что за 12 месяцев 2022 года коэффициент смертности от болезней кровеносной системы упал на 11,1% в сравнении с 2021 годом и составил 570,6 на 100 тыс. населения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Статистика смертности в РФ от болезней системы кровообращения в первые два месяца 2023 года снизилась на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"В январе-феврале 2023 года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом доковидного 2019 года", - сказал он.

Бойцов добавил, что за 12 месяцев 2022 года коэффициент смертности от болезней кровеносной системы упал на 11,1% в сравнении с 2021 годом и составил 570,6 на 100 тыс. населения. Он также отметил, что в 2019 году эта величина была 573,2.