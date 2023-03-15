В Мелитополе намерены построить детский межрегиональный медцентр к 2025 году

На создание объекта выделили около 100 млн рублей, готовится проектно-сметная документация

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Детский медицинский центр для Запорожской и Херсонской областей будет построен в Мелитополе к 2025 году, сейчас готовится проектно-сметная документация. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы только начинаем его [медицинского центра] строительство, мы уже выделили место, готовится проектно-сметная документация. Я думаю, к 2025 году построим", - сказал он в кулуарах проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область".

Ранее Балицкий сообщил, что на строительство межрегионального медицинского центра для детей выделено около 100 млн рублей. Также он отметил, что будущий центр станет "одним из самых крупных в России центров со всем спектром услуг".

В декабре прошлого года председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов сообщил, что строить объект начнут в конце 2023-го - начале 2024 года.

В феврале президент России Владимир Путин поддержал идею Балицкого о создании межрегионального медицинского центра для детей, который будет работать в том числе на Херсонскую область.