Мединский подчеркнул важность сохранения исторической памяти на примере "Игры престолов"

По словам председателя Российского военно-исторического общества, лишение людей исторической памяти делает их "по-настоящему мертвыми"

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Лишение людей исторической памяти делает их "по-настоящему мертвыми" - такая идея, в частности, лежит в основе сериала "Игра престолов", считает председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Никому не надо объяснять, насколько важна историческая память. Кто постарше, читал Чингиза Айтматова, помним манкуртов ("Буранный полустанок"), как легко человек превращается в нечеловека, если лишить его памяти. Кто помоложе, смотрел "Игру престолов", при всей красивости съемок напомню нехитрую, неоригинальную, но главную философскую идею - это лишить живое человечество памяти о своем прошлом, именно тогда они станут по-настоящему мертвыми", - сказал Мединский в среду на открытой лекции в Кемеровском госуниверситете.

По его словам, изучение и преподавание истории приобрели особую важность в последние месяцы на фоне попыток Запада "отметить" Россию, ее культуру и спорт. "История и ее преподавание - значительно больше, чем просто набор информации о прошлом", - подчеркнул помощник президента.

Он также выразил уверенность в том, что политика "отмены" работает плохо, поскольку "таким способом можно добиться только краткосрочного эффекта", а иногда она приводит к обратному результату.