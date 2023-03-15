В Тамбове из-за разлива реки Цна и подтопления дорог организовали переправу

В городе открыли три пункта с дежурящими спасателями: на старой тулиновской дороге, в парке "Дружба" и на ул. Заречной в селе Бокино

ТАСС, 15 марта. Три пункта с дежурящими спасателями открыты в Тамбове из-за подъема уровня воды в Цне и затопления участков дороги. Спасатели перевозят людей через улицы, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"В Тамбове из-за подъема уровня воды в Цне организован третий пункт дежурства спасателей. Он расположен на старой тулиновской дороге. Как рассказал представитель комитета городского хозяйства, за утро они перевезли уже около 30 человек, сделав порядка 10 рейсов. В основном, это жители ближайшего дачного поселка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пункты с дежурящими спасателями открыли также в парке "Дружба" и на ул. Заречной в селе Бокино городского округа, где произошел перелив воды на проезжую часть. Пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области сообщила, что сейчас на территории региона затоплены четыре низководных моста. Также подтоплен участок дороги в Знаменском районе.

По информации пресс-службы облправительства, в регионе начала работать специальная комиссия для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда во время весеннего паводка по сети федеральных дорог, находящихся в ведении ФКУ "Упрдор Москва - Волгоград". Специалисты проверяют состояние мостовых сооружений, на тыльных сторонах опор мостов, где есть риски подтоплений, наносят мерные рейки для отслеживания изменений уровня воды.