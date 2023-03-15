В шести регионах Урала началась подготовка чиновников по программе РАНХиГС

Обучение пройдут 30 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) начал подготовку чиновников в рамках программы "Команда Урала". Подготовка пройдет в шести регионах Уральского федерального округа (УрФО) и продлится до августа.

"Вы познакомитесь с нашими субъектами, они все очень разные, своеобразные. Пожалуй, у них сегодня есть определенные очень сильные стороны, я имею в виду региональные и муниципальные команды. Самое главное, чтобы все приобретали, участвуя в таких мероприятиях, круг общения", - сказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, выступая перед финалистами конкурса "Команда Урала".

Программу пройдут 30 победителей конкурса, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек. Первый модуль, посвященный IT-технологиям и инновациям, продлится в Екатеринбурге до 18 марта. В апреле во время прохождения второго модуля участники программы посетят Челябинск, где изучат взаимодействие власти, бизнеса и общества.

Кроме того, в рамках программы участники посетят Курган, Ханты-Мансийск, Салехард и Тюмень, где познакомятся с тенденциями господдержки проектов, практиками работы с НКО, молодежной политикой и политическими коммуникациями в выборном процессе. Участники также займутся самостоятельным изучением материалов перед каждым модулем-сессией.

О конкурсе

Победителями конкурса по формированию молодежного управленческого резерва "Команда Урала. Реформация" стали 30 человек из всех регионов Уральского федерального округа. Больше всего победителей - семь человек - из Ямало-Ненецкого автономного округа, из Челябинской области - шесть человек, по пять представителей от Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской и Тюменской областей, двое - из Курганской области. Инициатор конкурса - полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Организатором конкурса является аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО, Президентская академия на Урале - главный оператор конкурса. Преподаватели РАНХиГС разработали системы тестирования, психологические задания, образовательную программу, обеспечивают техническое сопровождение и отработку кейсов.