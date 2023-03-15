В новом учебнике истории может появиться информация о добровольцах и военкорах СВО

Минпросвещения поддержало инициативу зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ поддержало инициативу зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко о расширении раздела о специальной военной операции информацией про помощь добровольцев и работу военкоров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Занко.

"Минпросвещения поддержало это предложение и считает "изучение данного вопроса в рамках уроков истории важным и актуальным", - сказали в пресс-службе, напомнив, что в конце 2022 года были утверждены дорожные карты по созданию единой линейки учебников. "Вопрос о расширении раздела об СВО также будет рассмотрен межведомственной комиссией по историческому просвещению под председательством помощника президента РФ Владимира Мединского", - уточнили в пресс-службе.

Как отметила автор инициативы, победу приближают не только на фронте, но и в тылу. "Тысячи добровольцев ежедневно помогают жителям и защитникам в зоне СВО: кто-то собирает и развозит гуманитарную помощь, кто-то помогает в эвакуации, кто-то заботится о беженцах в пунктах временного размещения. Российские военные корреспонденты выполняют на передовой свой профессиональный долг. Выполняют его честно, зачастую с риском для жизни", - сказала Занко ТАСС. По словам Занко, важно рассказывать и показывать правду молодому поколению, "ведь для процесса воспитания необходимы хорошие примеры для подражания".

По данным Минпросвещения, новый учебник по истории с разделом про СВО на Украине будет массово использоваться в школах с 2024-2025 учебного года. Учебник пройдет обязательную апробацию в этом учебном году. Над ним работает команда историков, социологов, психологов.