Число обработанных с помощью ИИ лучевых исследований в Москве превысило 9 млн

Искусственный интеллект в рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику помогает находить признаки заболеваний по 19 направлениям

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва подвела итоги трех лет эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику, нейросети проанализировали уже более 9 млн лучевых исследований. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду.

"В 2020 году в Москве стартовал беспрецедентный эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику. Сегодня искусственный интеллект помогает находить признаки заболеваний по 19 направлениям, а количество обработанных с помощью него лучевых исследований уже превысило 9 млн. На основе автоматизации и научного подхода формируются новые способы организации медицинской помощи, направленные на повышение ее доступности и качества", - сказала Ракова.

По ее словам, в 2020 году в городе создали референс-центр, где врачи-рентгенологи круглосуточно описывают более 80 тыс. в неделю КТ, МРТ, маммограмм и рентгенологических снимков. Такая модель работы лучевой диагностики повысила производительность труда в два раза и в разы сократила время подготовки заключения. В результате эксперимента разработаны и внедрены уникальные научные методологии, на основе которых подготовлено свыше 200 эталонных наборов данных, создана первая в России открытая библиотека наборов данных для сферы здравоохранения. На основе научных результатов эксперимента разработаны и утверждены 11 национальных стандартов в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, 10 из которых вступили в силу.

Заммэра добавила, что в 2022 году к апробации сервисов искусственного интеллекта также присоединился Ямало-Ненецкий автономный округ. Эксперимент проводится департаментом здравоохранения Москвы на базе столичного Центра диагностики и телемедицины ДЗМ совместно с департаментом информационных технологий. На сегодняшний день в нем участвуют более 150 медицинских организации, задействовано более 1,2 тыс. единиц диагностического оборудования. Сегодня в нем участвуют порядка 20 IТ-компаний - разработчиков искусственного интеллекта. Более 20 алгоритмов-участников проекта получили государственную регистрацию в качестве медицинского изделия, это значит, что они могут работать и за рамками эксперимента.

"В 2023 году в рамках проекта появятся комплексные решения по различным анатомическим областям и модальностям. Сейчас московским врачам доступен один такой сервис по анализу КТ-исследований органов грудной клетки, он находит признаки 9 патологий. Также планируется автоматизировать гораздо больше рутинных измерений. Кроме того, в Центре разработчики могут провести клинические и технические испытания своего сервиса, чтобы получить регистрационное удостоверение и стать полноценным медицинским изделием", - подчеркнула Ракова.

С 2020 года Москва активно внедряет технологии на основе ИИ в столичное здравоохранение. Работа ведется в рамках эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения. Благодаря автоматизации рутинных процессов у врачей появляется больше времени на анализ состояния пациента. Искусственный интеллект позволяет выявлять признаки опасных заболеваний, о которых не подозревает пациент. Идет работа по отбору лучших сервисов ИИ для врачей лучевой диагностики, проводится обучение медперсонала работе с нейросетями, а также продолжается расширение возможностей по внедрению умных сервисов.