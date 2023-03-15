Песков назвал вручение повесток для уточнения данных обычной практикой

Речи о новой мобилизации нет, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вручение гражданам повесток для уточнения данных - это обычная практика, такая работа идет постоянно. Новая волна мобилизация в Кремле сейчас не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Тема возникла на фоне сообщений властей ряда регионов о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе. Подчеркивалось, что единственная цель этого - обновление данных воинского учета.

"Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа", - сказал представитель Кремля.

Журналисты также спросили у него, может ли речь идти о новой волне мобилизации, на что Песков заметил: "На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали". "Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных, ее уточнения - это, еще раз повторяю, постоянная работа. По всем деталям можно обращаться непосредственно в военкоматы и в министерство обороны за разъяснениями", - подчеркнул он.