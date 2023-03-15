Кремль не комментирует дело о родительских правах подозреваемого в дискредитации армии

Комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремова Тульской области обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав местного жителя, который воспитывал дочь и был отправлен под домашний арест по делу о дискредитации армии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать судебный процесс в Тульской области об ограничении родительских прав отца школьницы, подозреваемого в дискредитации армии.

"С учетом того, что идет суд, я не вправе давать какие-то комментарии на сей счет", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Как ранее сообщали СМИ, комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремова Тульской области обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав местного жителя, который воспитывал дочь и был отправлен под домашний арест по делу о дискредитации армии.