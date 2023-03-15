Собянин открыл восьмой флагман "Мои документы" в Москве

Центр располагается в ТРЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл флагманский центр государственных услуг "Мои документы" в Западном административном округе. Центр в ТРЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице стал восьмым окружным флагманом, открытым в столице.

"Тема "Мои документы" продолжает развиваться. По большому счету, за последние годы это стало такой самостоятельной отраслью, тогда мы из отдельных кабинетов создали систему оказания услуг и создали другую атмосферу оказания услуг, [обеспечив] взаимодействие между городом и населением по предоставлению государственных услуг. Сделали их более комфортными, удобными для горожан - создали 137 таких центров. За последний год количество услуг увеличилось более чем на 60% - со 180 до 280 услуг, и это, конечно, центры, где можно получить практически все мыслимые услуги", - сказал мэр журналистам в ходе посещения центра.